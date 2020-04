I campionati giovanili italiani verranno cancellati. La stagione può già considerarsi finita. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport la decisione è già stata presa e deve essere solo comunicata ufficialmente. Resta in dubbio il campionato Primavera perché ci sono in ballo anche diritti tv che si sta cercando di salvare. Benevento e Roma sono state le prime società ad avvisare i propri tesserati ma in queste ore tutti i club stanno facendo il classico giro di chiamate per avvisare i propri giovani calciatori che per loro la stagione è già terminata. La decisione è stata imposta dalla Federcalcio ma il discorso cambia, appunto, per Primavera 1,2 e Berretti che dipendono dalle Leghe A, B e Lega Pro. Si proverà a salvare la Primavera per i diritti tv e per stabilire promozioni e retrocessioni.