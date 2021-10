Come ogni weekend, arriva l'aggiornamento della Juventus sulle vittorie conquistate dalle formazioni dei più giovani. In questo caso, abbiamo una rassegna di foto, risultati e nomi di marcatori o bimbi premiati, dalle squadre Under 8, 9, 10, 12 e 13. Con tanto di tornei internazionali, oltre che le consuete partite contro squadre del nord Italia. Tanti piccoli bianconeri che coltivano il proprio sogno calcistico imparando i fondamentali di questo sport. E che hanno già il piacere di vedere il loro nome come capocannonieri o migliori giocatori.

Qui di seguito l'aggiornamento odierno della Juve: