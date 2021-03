Test match con il Bologna in trasferta per le nostre Under



Vittoria 3-0 per l'#Under17

( Valdesi, Turco, Nobile)



Sconfitta 1-0 per l'#Under16



Pareggio 1-1 per l'#Under15

( Ventre) — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) March 21, 2021

In tempi di campionati giovanili ancora fermi causa-covid, si possono fare delle amichevoli per poter garantire minutaggio minimo ai ragazzi. Oggi la Juventus ha mandato ben tre formazioni di "under" a Bologna per giocare contro i pari-età rossoblu. Questi sono i risultati ottenuti dai giovani bianconeri: un equilibrio perfetto!