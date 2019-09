Tutti pazzi per ​Charles Leclerc. Giovane, francese e con il futuro assicurato. Il pilota della Ferrari ha fatto impazzire i tifosi della rossa con pole e vittoria a Spa ma soprattutto a Monza. Da settimane l'Italia dei motori parla solo di lui. Lui che ha scavalcato Sebastian Vettel nelle gerarchie della scuderia di Maranello e nel cuore dei tifosi del Cavallino. Ma chi sono i Leclerc della storia della Juve? Ce ne sono almeno tre. Francesi, arrivati giovani e con un bel carico di aspettative sulle spalle. A Torino si sono imposti e sono diventati campioni conosciuti in tutto il mondo.



DA TREZEGUET A POGBA - Il primo nome che viene in mente è senza dubbio quello di Paul Pogba, una promessa quando è arrivato (gratis) dal Manchester United e un campione fatto e finito quando se n'è andato, quattro anni dopo, per 100 milioni. Paul ha seguito le orme di tanti connazionali, arrivati a Torino da quasi perfetti sconosciuti. Tra questi c'è David Trezeguet che ha firmato con la Vecchia Signora nel 2000, a soli 23 anni. Il pubblico italiano lo aveva conosciuto, suo malgrado, pochi mesi prima del suo arrivo, per colpa del gol decisivo ad Euro 2000 che aveva condannato l'Italia di Zoff nella finale dell'Europeo franco-belga. C'è anche, ovviamente, Zinedine Zidane, che firmò con la Juve a 24 anni (era il 1996) e se ne andò nel 2001 come calciatori più pagato al mondo, proprio come Pogba qualche anno dopo.



GLI ALTRI - Se si dovessero selezionare i tre giovani, francesi e futuri campioni della Juve la scelta ricadrebbe su di loro anche se i transalpini che hanno vestito la maglia bianconera sono diversi. Henry e Coman appartengono a quelle promesse non mantenute in bianconero. Hanno firmato con la Juve da giovani ma si sono imposti altrove (con le dovute differenze, ovviamente). C'è poi Platini che però è arrivato alla Juve quando aveva già 27 anni ma anche i vari Evra, Vieira, Thuram e Deschamps, arrivati troppo tardi per essere definiti 'futuri campioni'. Zio Pat e Vieira in particolare erano già campioni affermatissimi quando sono arrivati in bianconero, così come Matuidi. Pure Rabiot che è relativamente giovane si è già imposto in un top club come il PSG. Lui non può essere definito 'un Leclerc della Juve'; mentre i bianconeri ne hanno già avuti alcuni (e spera di riaverne presto altri), il Cavallino e tutta l'Italia si godono il nuovo fenomeno francese.



@lorebetto