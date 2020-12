Ormai Moise Kean non è più un giocatore della Juventus. E alla Juve non sembra in procinto di tornare, dopo i rumors dell'ultima sessione di mercato che ventilavano l'ipotesi di un suo ritorno in bianconero dall'Everton. Invece il giovane centravanti della Nazionale è andato a giocare al Paris Saint-Germain, e in Francia sta trovando la sua dimensione: ieri nella vittoria per 3-1 del PSG a Montpellier ha segnato una rete decisiva con un missile terra-aria che ha bucato il portiere avversario sul suo palo sotto l'incrocio dei pali. Ma ad interessare la Juve è anche il momentaneo pareggio che aveva messo a segno il Montpellier: l'autore del gol è Stephy Mavididi, lasciato partire l'anno scorso dalla Juve.