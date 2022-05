Quattro nomi e un destino incrociato: la Juventus. Il primo, classe 2001, si è preso il Genoa ormai da diverso tempo e prosegue nel suo percorso di crescita; il secondo ha conquistato la prima squadra della Juventus dopo un lungo percorso nelle giovanili e in due partite già ha impressionato tutti; il terzo ha appena festeggiato la promozione in Serie A con la Cremonese; e l'ultimo ha ben impressionato a Vicenza, nonostante una squadra in lotta per la salvezza. Il futuro è radioso e la Juventus li osserva con attenzione: ma solo uno o massimo due potranno far parte della Juve 2022/23.