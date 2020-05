La Fase 2 della lotta al coronavirus si sta sviluppando in una sorta di "liberi tutti". Sul web girano tanti assembramenti in ogni città d'Italia e c'è chi si indegna per paura che si possa tornare indietro e possano risalire i contagi. Qualcuno punta il dito contro i giovani, ma lo juventino Linus non ci sta: "Mio figlio devo forzarlo a uscire di casa - racconta lo speaker radiofonico e direttore artistico di Radio Deejay in un'intervista dell'Huffington Post - La movida non la fanno i giovani, ma i vitelloni di 40 anni".