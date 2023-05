Settimane caldissime, per un futuro da delineare. Come racconta il corriere dello Sport, a determinare il domani bianconero sarà naturalmente l’epilogo del processo sportivo in corso, in attesa che arrivi al traguardo anche il secondo filone sportivo, quello relativo alla manovra stipendiMa da dove spera di ripartire il club?Max è stato investito del ruolo di "punto di riferimento", e sarà per ora ancora la base della ricostruzione. C'è un contratto fino al 2025 a 7,5 milioni più bonus a stagione che lo blinda. In generale, si prospetta un periodo di sacrifici per il club bianconero. Per il CorSport, senza la Champions League verrebbero meno circa 80 milioni (una media degli incassi degli ultimi anni), si andrebbe incontro a minori introiti commerciali e, considerato l’ultimo bilancio chiuso con un passivo di 238,1 milioni, i margini di manovra sul mercato sarebbero ancora più limitati.