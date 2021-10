Il Settore Giovanile Femminile ha ripreso la piena attività! Tra allenamenti e campionati, le nostre ragazze hanno ricominciato a vivere in pieno il loro sogno.Sono 150 le ragazze che compongono i vari gruppi, di seguito la panoramica completa, con il dettaglio dei campionati che li vedono coinvolti. Ricordiamo che, eccezion fatta per l'Under 19, che gioca allo Stadio “Walter Righi” a Borgaro Torinese, tutte le altre categorie disputano le gare in casa a Garino.U19 – Allenatrice Silvia PicciniL'Under 19 è Iscritta al campionato Primavera femminile, suddiviso in due gironi al termine dei quali le le migliori quattro qualificate di entrambi i gironi si affrontano in Primavera nella fase finale. Come detto sopra, le gare interne della squadra di Coach Piccini vengono disputate allo Stadio "Walter Righi, a Borgaro Torinese.U17 – Allenatore Fabio ScrofaniIscritta al campionato U15 maschile provinciale su deroga della FIGC per disputare un campionato più competitivo, disputerà poi la fase finale con le pari età del femminile. Le nostre ragazze sono classe 2005 e 2006 e affrontano i maschi classe 2007. Si gioca undici contro undici.U15 – Allenatore Luca VoodIscritta al campionato U17 femminile regionale, gioca da sotto età la stagione regolare, per poi giocare le fasi finali con le pari età. Con le Under 17 le gare si giocano undici contro undici, mentre le Under 15 nove contro nove.U14 – Allenatore Mirko LombardoIscritta al campionato regionale U15 femminile, gioca in gare nove contro nove.U13 – Allenatore Alessio PiniIscritta al campionato Esordienti 2° anno provinciali maschili pari età classe 2009. Si gioca in nove contro nove. In Primavera parteciperà, insieme all'U12, alla Danone Cup femminile.U12 – Allenatore Federico LombardiIscritta al campionato maschile Pulcini 2° anno e giocano sopra età in gare sette contro sette: la nostra Under 12 composta da classe 2010-2011 la squadre maschili da classe 2012. Nella seconda fase di stagione si giocherà in campionato Esordienti pari età 2010. In Primavera parteciperà, insieme all'U13, alla Danone Cup femminile.U11 – Allenatore Fabrizio FrancoIscritte al campionato Pulcini 2° anno giocano in gare sette contro estte con pari età classe 2011.U10 – Allenatore Giacomo GarelloIscritte al campionato Primi Calci affrontano, in gare cinque contro cinque, squadre maschili composte da classe 2013. Insieme all'U11 partecipano anche a un campionato misto Pulcini 1° anno con maschi classe 2012, per un totale di 3 impegni su due categorie.U9 – Allenatrice Claudia BazzaraIscritte al campionato Primi Calci 2014, giocano gare cinque contro cinque.