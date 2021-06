Piace a mezza Europa, e allora il nome della Juve è facile da riscontrare. Il più giovane debuttante agli Europei, il polacco Kacper Kozlowski, è forte e 'terribile', nel senso buono del termine, che si fa fatica a mantenere. Classe 2003, il ragazzino di Euro2020 compirà diciott'anni solo il prossimo 16 ottobre.



LO MANDA SOUSA - E Paulo Sousa se n'è innamorato subito, sin dalle prime convocazioni con la Polonia. Non a caso, per la rassegna più importante, l'ha convocato e gli ha dato pure tanta fiducia. Ovviamente, parlando di giovani, si parla del Borussia Dortmund: al momento il club in pole per assicurarsi presente e futuro della stellina polacca. Ma il centrocampista - gioca mediano davanti alla difesa, ma può spostarsi mezzala o addirittura avanzare - sa bene che questo è il suo momento, qui si fa la sua storia. E vuole valutare tutto, anche per recuperare "il tempo perduto". Come? A quest'età? Sì, del resto è passato appena un anno e mezzo dal brutto incidente in macchina con tre compagni: scontro brutale con un camion. Il centrocampista finì all'ospedale con tre vertebre fratturate: sei mesi per tornare e Kacper ha ripreso a correre. Fino agli Europei. La Juve non molla lo sguardo, ben consapevole della 'forza' del Dortmund...