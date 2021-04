In cima alla lista di Fabio Paratici per il colpo in attacco, c'è il nome di Moise Kean. L'attaccante del Psg - ma di proprietà dell'Everton - è il primo obiettivo della Juventus per l'estate. E i motivi sono principalmente due, come riporta La Gazzetta dello Sport: il primo è il prezzo, 50 milioni di euro con l'obiettivo di abbassare la parte cash inserendo una contropartita (ad Ancelotti piace molto Demiral); l'altro è la carta d'identità, che recita 28 febbraio 2000. Ventun'anni compiuti due mesi fa e un futuro da protagonista.