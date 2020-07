Giornata di riposo oggi per i giocatori della Juventus, che da domani ricominceranno a lavorare alla Continassa in vista della partita di sabato sera contro l'Atalanta. Nonostante l'allenatore abbia concesso il giorno libero alla squadra, i cancello del centro sportivo sono rimasti aperti se qualche giocatore voglia lavorare comunque. E questa è stata la scelta di Matthijs de Ligt, che si è presentato alla Continassa e non vedere l'ora di tornare in campo dopo aver saltato la partita di San Siro per squalifica.