Wedding Day, giorno di matrimonio. "Ma non il nostro". Ha voluto specificare bene Michela Persico, compagna - non ancora moglie, per l'appunto - di Daniele Rugani, nel commentare il ritratto di famiglia pubblicato sui social, in cui la coppia posa felice con il piccolo Tommaso durante una festa di nozze. Nella foto la ragazza, celebre conduttrice tv e influencer da oltre un milione di follower su Instagram, si mostra come sempre in ottima forma, avvolta in uno scintillante abito a sirena che sfoggia orgogliosa e felice anche in un video. Elegantissimo negli scatti del matrimonio anche lo stesso difensore della Juve, in un completo blu scuro. Al di là di questa occasione speciale, la famiglia bianconera si sta godendo le vacanze in Versilia, dopo essersi già concessa una "fuga" a Dubai subito dopo la fine della stagione calcistica. Relax e divertimento dunque per i Rugani, con il giocatore in attesa di capire che cosa gli riserverà il futuro...



