No day off. Il mantra è questo, per Cristiano Ronaldo. Che ieri è rientrato a Torino insieme all'intera squadra. Primo punto all'ordine del giorno? Andare nella sua personale palestra e fare un po' di cardio, giusto per mantenere il ritmo. Del resto, l'aveva detto anche Sarri: i prossimi dieci giorni, quelli che porteranno all'amichevole con l'Atletico del 10 agosto, saranno praticamente decisivi. E allora, basta un tapis roulant, un allenamento con Georgina. E' bello tornare a casa. Ma non è bello riposare...