salterà l'amichevole di oggi con il Cesena. L'argentino si è fermato in allenamento per un affaticamento muscolare e l'allenatore ha deciso così di non rischiarlo. La vera partita de La Joya però si gioca sulla scrivania di Cherubini, con il rinnovo del contratto che verrà discusso nei prossimi giorni quando a Torino arriverà anche l'agente del giocatore Jorge Antun. Secondo il Corriere dello Sport filtra ottimismo per la fumata bianca: entrambe le parti vogliono andare avanti insieme e Allegri è deciso a rimettere Dybala al centro della Juve.