Una giornata storica e importantissima, che metterà di fronte la Superlega e la Uefa in tribunale e in ballo non c’è soltanto il ricorso della Superlega ma l’intero sistema.. Se questo venisse riconosciuto, la sentenza vera e propria della Corte attesa per marzo potrebbe innescare una vera e propria rivoluzione, cambiando completamente le competizioni internazionali. Il parere di Rantos non è vincolante ma la casistica dice che in quattro casi su cinque la commissione sposa le conclusioni dell’Avvocato Generale. Giornata cruciale per la Superlega, la Uefa e l'Eca, per un sistema che rischia un terremoto.