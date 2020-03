L'edizione odierna di Tuttosport ricorda il 1973, quando il campionato era 'in pericolo' a causa del colera. Da un batterio al virus, non è dunque la prima volta che si respira questo clima di quarantena. Anche attorno al pallone. La curiosità? In fuga per la vittoria, oggi come allora, c'è sempre la Lazio. Furono tutt'altri numeri e decisamente diverse sensazioni, quelle dell'inizio dei Settanta: 227 morti in Italia, 177 soltanto a Napoli. La Lazio rimase a rischio almeno fino ai primi giorni di ottobre: guidata da Maestrelli, portò alla fine il tricolore a casa.