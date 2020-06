Oggi, 5 giugno, è la Giornata mondiale per l'ambiente, istituita ormai dal lontano 1972 da parte dell'Onu. Mai come in questi momenti, dopo l'emergenza coronavirus, il nostro pianeta è diventato vitale, con le attenzioni serrate per preservarlo dalla distruzione. Così, anche Merih, difensore turco della Juventus, ha deciso di prendere posizione, lanciando un messaggio chiaro via Twitter: "Prima del Covid-19 non ero così sensibile al tema dell'ambiente, ma questo mi ha fatto capire i danni che abbiamo fatto al nostro ambiente. Per questo ho voluto ricreare una foresta di mangrovie in Myanmar"​.