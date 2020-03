"Su con il morale". Parola di capitan. Il difensore della Juventus ha pubblicato una storia sul suo account Instagram per strappare un sorriso ai suoi follower in un momento difficile e complicato per tutto il Paese. Oggi è la Giornata mondiale della sindrome di down, e Giorgio l'ha voluta celebrare con quattro foto di quattro ragazzi e un messaggio per tutti: "#UpAndDown, oggi non stiamo più giù. Su col morale!". Chiellini ha taggato anche la pagina de @gliinsuperabili, la società di calcio per ragazzi disabili campioni d'Italia di quarta categoria.