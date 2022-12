In occasione della Giornata, alunne e alunni della classe seconda del J College hanno incontrato gli atleti Juventus della squadra disabili per trattare il tema della disabilità e scardinare insieme alcuni stereotipi negativi alla base dei pregiudizi.L’attività rientra nell’ambito delle attività di Juventus Goals per l’educazione e l’inclusione. La Giornata internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità indetta dall’ONU ha lo scopo di sensibilizzare sul tema del diritto universale. Per l’occasione alunne e alunni della classe seconda del J College hanno incontrato i responsabili e gli atleti Juventus for Special della squadra disabili per trattare il tema della disabilità e scardinare insieme alcuni stereotipi negativi alla base di quei paradigmi culturali simili al razzismo che discriminano le persone con disabilità e che *presuppongono che tutte le persone abbiano rientrino* nelle convenzioni sociali e culturali accettate dalla comunità.