Tutti abbiamo quel libro lì sul comodino o poggiato su un mobile, che ci piacerebbe tanto iniziare ma non abbiamo mai il tempo. Questo può essere il momento giusto, a maggior ragione oggi che per tutti gli amanti della lettura è una giornata speciale. Come ricorda anche il profilo Twitter delle giovanili della Juventus: "Oggi è la #GiornataMondialeDelLibro! Trascorriamola insieme, con i consigli per le vostre letture da parte dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze e dei nostri mister. Comincia Mister Zauli: Il libro dei Baltimore di Joel Dicker".