Maurizio Sarri ha concesso una giornata di riposo alla squadra dopo la vittoria per 4-0 sul Cagliari. Riposo? Sì, per gli altri. Perchénon conosce il significato di questa parola. E così il portoghese si è comunque allenato in palestra come dimostra l'ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "E' tempo di recupero".