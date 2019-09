Giornata di riposo per la Juventus che si gode la vittoria sul Napoli e i sei punti in classifica. Come comunicato dal club bianconeroma al centro sportivo bianconero il gruppo sarà ristretto visto che in tanti sono impegnati con le rispettive nazionali. Oggi è una giornata da relax, per tutti ma non per Cristiano Ronaldo che si allena anche di domenica e dopo la rete al Napoli. GUARDA QUI IL VIDEO.