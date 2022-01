"Questa ricorrenza non rappresenta solo una commemorazione delle vittime dell'Olocausto, ma ci richiama al dovere di impegnarci ogni giorno per combattere qualsiasi forma di antisemitismo e discriminazione e assicurare alle nuove generazioni un mondo libero e incentrato sul rispetto della dignità umana". Queste la parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, in occasione della Giornata della Memoria. La Federazione, si legge nel comunicato, sta investendo molto nel campo della responsabilità sociale e nelle prossime settimane, insieme alla UEFA e all'Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri), lancerà un'ampia e articolata campagna contro le discriminazioni razziali, con l'obiettivo di diffondere un messaggio forte e univoco di lotta alla discriminazione e al razzismo.