"Oggi, 3 dicembre, è la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.L’impegno di Juventus è da tempo forte e costante, e parte, non potrebbe essere altrimenti, da quello che sappiamo fare meglio: il calcio.Ormai sei anni fa, nell’ottobre 2017, abbiamo dato vita a un progetto unico nel suo genere: la creazione di un team che partecipa al campionato FIGC della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Inizialmente, questo team ha preso il nome di “Juventus for Special”, ma siamo convinti che si debba andare oltre questa definizione, e lo abbiamo raccontato a Vinovo, attraverso un evento unico e, al contempo, dalle mille, profonde, sfaccettature.La disabilità, infatti, secondo noi non è qualcosa di “speciale”, ma è una delle tante possibili condizioni dell’uomo, e non deve precludere il raggiungimento dei propri sogni e dei propri obiettivi. Il modo migliore è stato raccontarlo proprio in campo, con un evento dal nome significativo:Juventus IS Juventus".