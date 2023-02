I calciatori Gianluigie Martina, insieme alla giornalista sportiva Monica Bertini, supportano la causa dellae partecipano in maniera diretta alladel 3 febbraio, indossando un paio di calzini spaiati pensati e realizzati ad hoc per l'occasione.I calzini si completano infatti l'un l'altro con un doppio messaggio: su uno dei due, sono impressi il simbolo dell'accessibilità e la scritta Insuperabili in braille, mentre sul secondo alcune figure che richiamano lo sport, strumento privilegiato per andare oltre i pregiudizi e i limiti, in linea con il payoff della OnlusL'obiettivo è quello di sottolineare, metaforicamente, come anche due calzini diversi tra loro per forma, colore e dimensione rimangano sostanzialmente uguali nella loro essenza.Sarà possibile acquistarli sul sito di Insuperabili CLICCA QUI ).La Onlus Insuperabili, insieme ad una squadra di Testimonial capitanati da Giorgio Chiellini, promuove le Scuole Calcio Insuperabili, volte a ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. Il Progetto nasce a Torino nel settembre del 2012, prendendo ispirazione dal modello inglese Football For Disabled. In questo momento, ci sono diciassette sedi Insuperabili in Italia, per un totale di oltre 650 atleti.