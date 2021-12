è la giornalista di Toscana Tv finita al centro della cronaca per essere stata molestata fuori dal Castellani dopo la partita tra. In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato di sapere che "il mio molestatore si è scusato, ma non mi interessa. Il suo gesto è grave e sono stata fortunata perché ero in diretta mentre tante donne subiscono questo tipo di violenza senza poter difendersi. La mia denuncia è anche per loro. Non voglio però fare di tutta l'erba un fascio, quelle persone non c'entrano con i tifosi veri che mi hanno ricoperto di affetto e solidarietà".Riguardo al conduttore, criticato per aver reagito alla molestia dicendo alla Beccaglia "non te la prendere" subito dopo il palpeggiamento la giornalista ha aggiunto che "per me è un padre professionale. Sono certa che quella frase, seppur infelice, l'abbia pronunciata con un altro intento. Voleva dirmi di non agitarmi e di stare calma. Appena ha capito cosa stesse succedendo mi ha difeso".Infine, sulle provocazioni di questi giorni: "Ne ho sentite di tutti i colori ma non mi interessa. Mi hanno detto che ho molti più follower, come se mi importasse qualcosa. Non ci ho nemmeno fatto caso.. Avrei evitato volentieri di perdere il sonno".