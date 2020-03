Ciao Gianni, compagno di giornalismo e di Repubblica — Ezio Mauro (@eziomauro) March 21, 2020

Gianni Mura, storica firma di La Repubblica è morto questa mattina ​all'ospedale di Senigallia (Ancona), per un attacco cardiaco improvviso. ​ Mura scriveva per il quotidiano dal 1976,Dal 1965 viene inviato al Giro d'Italia e dal 1976 inizia la collaborazione con La Repubblica per cui segue le Olimpiadi di Montreal del 1983 per poi diventare membro fisso di redazione.