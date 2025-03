AFP via Getty Images



Chiellini in dirigenza? La risposta di Sabatini

Nelle ultime ore ci sono stati dei rumors che parlavano di un ingresso nella dirigenza della Juventus di Giorgio Chiellini nel ruolo di direttore generale. Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24. Queste le sue parole:"Chiellini possibile nuovo direttore generale? A me non risulta che Chiellini verrà imbarcato nelle modalità descritte, anzi mi risulta ci sia un distacco negli ultimi mesi tra Giuntoli e Chiellini che non si presterà come parafulmine".