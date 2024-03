La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, racconta una bella esperienza in Arabia Saudita con Giorgio Chiellini.Sono state giornate da ricordare, quelle che durante la scorsa settimana (7 e 8 marzo, per la precisione) Giorgioha trascorso negli Emirati. Prima a Dubai, per una presentazione speciale.Dal 31 maggio al 2 giugno, infatti, Dubai ospiterà un evento speciale: per la prima volta, fuori dai confini dell’Europa, verrà infatti organizzato un corso per allenatori, in collaborazione con lo Sport Council locale.Un’opportunità unica per gli allenatori degli Emirati Arabi Uniti di conoscere e approfondire la metodologia Juventus Academy, attraverso vari argomenti, tra cui le conoscenze tecniche, le prestazioni e la psicologia dello sport.Il corso è stato presentato da Giorgio: il 7 marzo, si diceva, ha prima visitato gli uffici del Partner di, poi l’Al Nasr Sports Club dove ha incontrato Presidente e CEO della storica società di prima divisione locale che ospiterà il workshop, per poi spostarsi al Dubai Sport Council in presenza del Segretario Generale E Del Senior Football Companies Specialist, per promuovere il workshop e consolidare la collaborazione tra la nostra Academy e, appunto, il Dubai Sport Council. Infine, al pomeriggio, visita a due strutture sportive, Mirdif e JSS, per un saluto ai ragazzi ed alle famiglie, con 1000 giocatori e 20 allenatori provenienti da Dubai e Sharjah.La, nata nel 2015, è una struttura molto importante: è stata nominata Migliore Academy di Calcio - unica nel Medio Oriente - durante gli ultimi SPIA Awards e organizza numerose attività, tra cui la Juventus Training Experience in Italia, tornei di calcio di tutti i livelli all'interno e all'esterno degli Emirati Arabi Uniti, visite con Legends bianconere e, non ultimo, partecipa al campionato ufficiale di calcio cittadino DOFA, organizzato dal Dubai Sport Council.Non solo: nel giugno 2023, la squadra Under 12 della Juventus Academy Dubai è stata la prima di Asia e Medio Oriente a vincere la Juventus Academy World Cup, superando un roster di 73 Academy provenienti da tutto il mondo e sollevando la coppa proprio all’Allianz Stadium.Anche Abu Dhabi parla bianconero: la locale Juventus Academy fa giocare e divertire oltre 300 ragazze e ragazzi in 3 location con 15 allenatori, grazie alla collaborazione fra il Club e il partner locale, JSport LLC.Giorgio ha colto l’occasione per una bella visita nell’Emirato, prima prendendo parte a una conferenza stampa con i membri del Ministero Della Cultura E Del Turismo per la promozione e lo sviluppo dellasul territorio; poi, dopo una visita al Louvre di Abu Dhabi, grande evento tutti insieme alla New York University, alla presenza anche dell'ambasciatore italiano negli UAE, Lorenzo Fanara, dove Chiello ha avuto la possibilità di conoscere appassionati e famiglie, giocare con i ragazzi in campo e come sempre condividere l’entusiasmo di tutti".