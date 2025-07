Giorgio Chiellini a DAZN: 'Vlahovic è concentrato. Se passassimo oggi si aprirebbero orizzonti importanti nel torneo'

Real Madrid-Juventus, parla Chiellini

Giorgioha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida tra Juventus e Real Madrid. Le sue parole:"La Juve arriva bene, dopo aver fatto un buon girone. Nell'ultima partita qualcuno aveva bisogno di recupero, ma siamo squadra che può regalare diverse sorprese e emozioni. Giochiamo col Real che ha qualità incredibili in ogni reparto e può farti male in ogni momento. C'è tanta voglia di vincere, ma parlerà il campo"- "Dusan sta bene, si sta allenando bene. Ha fatto un gran goal col City e una partita positiva. Ha creato tre occasioni e ha sfruttato l'ultima. In questo momento la squadra è concentrata sul presente e Dusan anche. Sarà sicuramente della partita e speriamo faccia bene".

"Dovete vendere pagine e notizie, ma noi siamo concentrati sul presente: ci sono tante illazioni, a noi fanno ridere e restiamo concentrati sul presente. Se passassimo oggi si aprirebbero orizzonti importanti nel torneo".