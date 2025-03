Giorgia Rossi difende Allegri: cosa ha detto

Gettyimages

La giornalista Giorgia, intervenuta al podcast Aria Fritta, ha espresso la sua opinione sul triennio di Massimilianoalla guida della, difendendo il lavoro dell’allenatore e sottolineando le difficoltà affrontate nel suo ultimo periodo in bianconero.Secondo Rossi, molte delle critiche ricevute da Allegri non tengono conto del contesto complicato in cui ha dovuto operare. Dal suo ritorno in panchina, infatti, il tecnico livornese ha dovuto far fronte a numerose situazioni difficili, a partire dalla cessione di Cristiano Ronaldo, avvenuta pochi giorni dopo il suo arrivo. Successivamente, la società ha investito cifre importanti per acquistare Dusan Vlahovic, dimostrando la necessità di rinforzare la rosa.

La giornalista ha poi evidenziato le difficoltà gestionali dovute alla penalizzazione in classifica e all’assenza di una dirigenza stabile, oltre al fatto che Cristiano Giuntoli non lo considerava parte del progetto futuro. Nonostante questo, Allegri è riuscito a mantenere la squadra unita e ha chiuso il ciclo con la vittoria della Coppa Italia.“Chi critica il triennio fatto da Allegri non si ricorda che: arriva e gli vendono Ronaldo. A gennaio strapagano Vlahovic perché ha bisogno di un altro giocatore. Riesce ad arrivare in Champions e poi viene penalizzato con una squadra senza una dirigenza che viene fatta fuori, riesce a tenere tutti uniti. Riesce a gestire una situazione in cui sapevano tutti benissimo che Giuntoli non lo voleva più che lo avrebbe mandato via e portare a casa anche una Coppa Italia. Una situazione incredibile”.Un’analisi che punta a ridimensionare le critiche, evidenziando le difficoltà incontrate da Allegri e i risultati comunque ottenuti in un contesto difficile.