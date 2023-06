L'ex attaccante della Lazio, Bruno. ha parlato a Radiosei, del futuro di Sergej Milinkovic Savic attaccando direttamente il giocatore.- "Milinkovic ci sta tenendo in scacco da due anni. Se questo fosse successo 30 anni fa sarebbe stato diverso. Siamo suoi ostaggi da qualche anno dal punto di vista dei comportamenti. Descriviamo un giocatore innamorato della Lazio, ma in realtà mi sembra che faccia tutto per lui e per il suo procuratore. Non ho mai visto e sentito un giocatore che sta per otto anni in una squadra e ogni anno leggo che è richiesto da tutta Europa a cifre folli, ma alla fine è sempre lì".