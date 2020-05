Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre di Lazio e Napoli, ha parlato a TMW Radio della ripresa del campionato: "Ricominciare a settembre-ottobre per un atleta vorrebbe dire ricominciare dopo 6 mesi, è la morte di un atleta. Ci si deve convivere con queste situazioni. E' normale che si trovassero dei casi. Che facciamo, non si riprende a giocare? Anche a settembre ci saranno. Vanno messi in quarantena e controllati".



In Serie A si sta valutando la ripresa dopo l'incontro di ieri tra il CTS e la Figc, che ha illustrato il protocollo per la ripresa degli allenamenti e successivamente dell'attività agonistica.