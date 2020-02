L'ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Giordano ha parlato del campionato di Serie A, concentrandosi sulla lotta Scudetto che nelle ultime giornate si sta accendendo: “È stato un fine settimana molto bello con la vittoria della Lazio e il Napol in ripresai. La Lazio adesso ha il dovere di giocarsi il campionato fino all'ultimo. L'allenatore più completo in Serie A? Inzaghi, anche per il materiale che ha e per le prospettive che aveva ad inizio stagione. L'Inter in principio doveva essere l'antagonista maggiore della Juventus e la Lazio poteva ambire ad un posto in Champions League".