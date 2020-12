L'ex attaccante, tra le altre, della Lazio Bruno Giordano, ha commentato così la situazione attuale della Juventus: "Hanno speso tanto per Kulusevski e Chiesa, che giocano in ruoli dov'erano già coperti. I soldi dovevano essere investiti per un top player a centrocampo. A sinistra, inoltre, c'è una falla: ok Frabotta, ma se si vuole lottare ad alti livelli non può essere lanciato nella mischia in questo modo. Pirlo? Credo che sia arrivato tardi perché la società non era convinta, come successo con Sarri". Queste le sue parole a Tmw radio.