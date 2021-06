Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Sky Sport subito dopo l'ottavo di finale degli Europei vinto 5-3 con la Croazia ai supplementari grazie a un suo gran gol: "Questa partita è stata parecchio dura e intensa, ci ha costretto a lavorare tantissimo e vivere momenti difficili. La Croazia è una squadra di caratura mondiale. Agli Europei ogni gara è difficilissima, e da adesso in poi molto di più. Siamo contenti di essere ai quarti, pensiamo al prossimo match. Mia moglie e i miei figli? Sempre per loro la dedica, loro ci sono quando soffri e tutto è sempre per loro."