Dopo aver interpretato in maniera fantastica il calcio a 11 con la maglia soprattutto della Juventus e della Nazionale azzurra, Claudio Marchisio si è riciclato come imprenditore nel mondo del calcio a 5. Con successo, a quanto pare! La sua squadra di futsal, la L84, massima espressione del calcio a 5 di Torino, ha ottenuto la promozione in Serie A. Marchisio è entrato in questo mondo l'anno scorso e ha saputo subito organizzare una squadra in grado di centrare l'obiettivo della salita nel massimo campionato italiano della disciplina.