"Altri 3 punti importantissimi! Avanti così". La strada la detta Ronaldo, anche se sul campo ancora fa fatica. Il portoghese stenta, ma la Juve vince sul campo della Samp e si porta a casa tre punti fondamentali. La gioia è quella di tutto il gruppo, chi gioca come Cuadrado, chi segna come Chiesa, chi fa assist come Morata e anche chi guarda a casa... come Dybala. E' arrivato anche il suo post della Joya. ​



Tutti i messaggi dei giocatori della Juventus dopo la vittoria contro la Samp: eccoli nella nostra gallery.