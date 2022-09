La Juve vista contro il Benfica e alla fine di quella gara è una squadra a terra, che deve ripartire Bisogna voltare pagina subito, perché il calcio non aspetta: come scrive la Gazzetta, lo stato di calma apparente che avvolge il quartier generale bianconero non deve ingannare. Ieri c'è stato un confronto tra allenatore e dirigenza, come accade sempre dopo un ko, ma con più preoccupazione del solito e, si legge, dai vertici del club ribadiscono che la posizione di Massimiliano Allegri non è tema di discussione in queste ore. Aspetto economico e progetto sono i deterrenti e ad Allegri vengono riconosciuti alibi (in primis gli infortunati) ma ora deve cambiare marcia, tirando fuori il meglio dagli uomini che ha. Pogba e Chiesa non torneranno presto e la Juve si gioca tutto ora. Anche la qualificazione agli ottavi o alla prossima Champions, fallirla sarebbe un grave danno economico.- Allegri non è l’unico colpevole, ci sono anche i calciatori (molti dei quali hanno un atteggiamento superficiale in allenamento), ma Max è nel mirino dei tifosi e la stessa società comincia ad avere dubbi sulla sua gestione, scrive la Gazzetta. E non solo. Tra i motivi di preoccupazione del club c’è la condizione atletica: un problema di testa ma anche fisico, una condizione anomala a inizio stagione. Fragili, fisicamente e mentalmente, in difficoltà come hanno sottolineato anche Bonucci, Danilo e altri giocatori. Allegri in passato si è dimostrato molto bravo a lavorare sulla mente dei suoi uomini, adesso non riesce più a incidere e questo fa la differenza. C'è poi il capitolo infortuni a tenere banco. Troppi e non da oggi. Problemi che formano una Juve senza gioco e senza idee, con troppa confusione. "Per ricostruire ci vuole pazienza ma alla Juve è tutt’altro che infinita, serve una svolta subito per uscire dalla crisi", conclude la Gazzetta.