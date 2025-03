Mbangula e nessun altro: i giocatori della Juventus 'in silenzio', niente saluti social per Thiago Motta

GETTY

"Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia fin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del mio sogno [...]. Vi auguro il meglio per il futuro!". È un estratto del messaggio che ha condiviso poco fa nelle sue Instagram stories per salutare, esonerato nella giornata di ieri dalla Juventus che lo ha poi sostituito con Igor Tudor . Poche parole, ma evidentemente sentite, quelle dell'esterno belga classe 2004, che ha ricevuto grande fiducia da parte del tecnico italo-brasiliano - al netto del fatto che di recente aveva perso un po' di spazio - tanto da esordire nel primo match stagionale di Serie A con un goal e un assist.

Chi tra i giocatori della Juventus ha salutato Thiago Motta?

Un ringraziamento affettuoso e sincero, che però… è stato l'unico giunto pubblicamente all'ormai ex allenatore della Juventus dall'interno dello spogliatoio. Al momento, infatti, nessun altro tra i 28 giocatori della rosa bianconera ha rotto il silenzio sui propri profili social per spendere una parola nei confronti di Thiago Motta. Che, non è un segreto, non è riuscito a legare davvero con molti componenti della squadra, fino alla rottura consumatasi negli ultimi giorni quando, come raccontato oggi da La Repubblica, alla Continassa si era venuto a creare un clima "surreale" , con l'allenatore impassibile e silenzioso a bordocampo durante gli allenamenti senza una parola diversa da quelle pronunciate quando invece le cose andavano bene.Già da tempo, del resto, veniva rimproverato un atteggiamento poco empatico a Thiago Motta, che non ha saputo limare questo tratto del suo carattere arrivando anzi, al contrario, a compiere scelte poco comprensibili agli occhi di diversi giocatori, da quelle legate agli schieramenti tattici fino alla rotazione della fascia da capitano e all'esclusione dal progetto di alcuni elementi come Danilo e, di recente, Dusan Vlahovic, relegato sostanzialmente al ruolo di riserva di lusso. Insomma, stando ai social (dove nel mentre i bianconeri hanno comunque continuato a condividere di tutto, da momenti di vita familiare ai risultati delle gare con le rispettive Nazionali), Thiago Motta non sembrerebbe essersi lasciato bene con i "suoi" ragazzi. Sempre quelli che, almeno fino a un certo punto, ha comunque cercato di difendere da tutto e da tutti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui