Archiviata l'importantissima vittoria contro l'Inter di questa sera, è già tempo di guardare oltre. Anzi, come sottolineato da Pirlo prima ci sarà da recuperare le forze, poi la Juventus dovrà focalizzarsi sulla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e sull'ultima partita di Serie A contro il Bologna. Resta viva la speranza di occupare un posto in classifica che permetta alla squadra di qualificarsi alla prossima Champions League; non dipende più solo dalla Juve ma, nonostante questo, i calciatori bianconeri dimostrano di crederci: "Fino alla fine".



