Fin dal primo numero, da quando Hurrà Juventus ha ripreso le sue pubblicazioni nel gennaio del 1963, Giampiero Boniperti ne è stato un grande protagonista. In prima persona, scrivendo spesso in qualità di dirigente prima e di Presidente poi. Ed è stato anche al centro di molti ritratti composti dalle migliori firme del mensile bianconero.



L'ESORDIO



Aveva smesso di indossare le scarpette da calcio un anno e mezzo prima. E quando Hurrà Juventus si ripresenta in edicola dopo decenni d'assenza, Boniperti vive da dirigente un momento importante della squadra, che nel 1963 si è laureata campione d'inverno. La sua premessa è doverosa: «Parlarvi della Juventus non può che essermi gradito: la Juventus è stata per me gran parte della mia vita e continua ad occupare gran parte del mio cuore. Per tanti anni ho vestito la maglia bianconera come giocatore e come capitano ed attualmente continuo a vivere da vicino la sorte della mia squadra in veste di Consigliere». Poi, c'è tutto il suo stile comunicativo, la consapevolezza delle difficoltà del campo e quel tipico tratto piemontese nell'invitare a osservare la situazione con la giusta moderazione: «Non esaltiamoci nella vittoria e, per contro, non drammatizziamo le possibili situazioni sfavorevoli che possiamo incontrare nel corso di un torneo tanto lungo e difficile». Il Bonipertismo è già tutto qui.



A PROPOSITO DELLA VITTORIA



La cultura della vittoria della Juventus si è certamente sostanziata e precisata attraverso Giampiero Boniperti. Molto con la nota frase sull'«unica cosa che conta» e ancor più attraverso il continuo raggiungimento di obiettivi che hanno portato il club a primeggiare in ogni competizione e per un lunghissimo periodo. A precisare ulteriormente il concetto c'è un editoriale del dicembre del 1963 a proposito del campionato, il cui titolo sintetizza perfettamente come la società nutra le sue ambizioni: «Noi e lo scudetto: mai sicuri di vincerlo e mai certi di perderlo». Con una fortissima consapevolezza, quella che l'ha portato ad avere grande considerazione per la concorrenza: «Quello italiano è il più difficile campionato del mondo. Lo avevo capito giocandolo, ma soltanto adesso posso dire di conoscere a fondo tutte le sue difficoltà. Non bastava l'esperienza dei campi di gioco, ci voleva il giudizio sereno di chi sta fuori della mischia, fuori come presenza fisica, non come spirito».



GIOCATORE, PRESIDENTE, TIFOSO



Una foto può racchiudere il fascino dell'essere juventini. Hurrà Juventus nel 1970 pubblica questa bellissima immagine di tre tifosi in tribuna, trepidanti nell'assistere a una gara dei bianconeri. Giampiero Boniperti è in mezzo, vestito elegantemente, tra pochi mesi assumerà la carica presidenziale. Accanto a lui, alla sua sinistra, c'è Ernesto Castano, giocatore che sostiene dagli spalti i suoi compagni e che con Boniperti ha militato insieme dieci anni prima in una Juve mitica. A sinistra, il bambino è Giovannino, «il giovanissimo e simpatico figlio di Umberto Agnelli» scrive Hurrà, il fratello di Andrea, tifosissimo bianconero, a ricordarci che il calcio è una bellissima passione dell'infanzia. Giocatore, Presidente e tifoso: Boniperti è stato tutto questo.



NELLA STORIA



Settembre 1989, Giampiero Boniperti viene ritratto ironicamente insieme a uno dei Presidenti degli Stati Uniti scolpiti nella roccia del monte Rushmore. Il Presidente bianconero, quasi al termine della sua esperienza – ci sarà poi un appendice dal 1991 al 1994, dopo la pausa del 1990 – è per la Juventus ciò che George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln sono nella Storia. Come ha scritto dieci anni prima Vladimiro Caminiti, la Juventus è «fatta a somiglianza del suo presidente».



LE PAROLE E I FATTI



Nell'ultima parte della sua esperienza dirigenziale, quando assume la carica di Amministratore Delegato, Boniperti torna a dialogare molto con il popolo bianconero attraverso le pagine di Hurrà, proprio come aveva fatto all'inizio. «Tifosi, avete già vinto» è il titolo di un suo editoriale che saluta il voto di fiducia espresso dalla gente, tale da aver portato il club a festeggiare «un primato storico: il record assoluto di abbonamenti». Lo stile non cambia, la comunicazione è in linea con quella di una vita: «Contano i fatti, più delle promesse. Perciò non vogliamo rifugiarci nei proclami. Scegliamo un silenzio costruttivo, unito a tanto lavoro, come deve essere nostra consuetudine». Parole che esprimono la coerenza di un uomo innamorato della Juventus, consapevole che «Non c'è più bel regalo dell'amore dei tifosi».