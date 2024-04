Chi è il giocatore della Juventus ad aver vinto più trofei?



La carriera



I record personali

Le coppe vinte con la Juventus

10 scudetti

5 Coppe Italia

6 Supercoppe italiane



Quanti trofei ha vinto Alessandro Del Piero con la Juventus?

6 scudetti (uno revocato)

1 Coppa Italia

4 Supercoppe italiane

1 Champions League

1 Coppa Intercontinentale

1 Supercoppa Uefa

1 Coppa Intertoto



La classifica dei primi 5 giocatori ad aver vinto più trofei con la Juventus

Buffon: 21 trofei Chiellini: 19 trofei Bonucci: 17 trofei Barzagli: 16 trofei Del Piero: 15 trofei

E' una storia di successi, senza dubbio, quella della. Ma è anche una storia di calciatori e di uomini, che hanno portato i bianconeri sul tetto d'Italia, d'Europa, del Mondo. Ecco, tra tutte le, c'è però chi ha vinto più di tutti. E naturalmente ha attraversato anni, ere, storie diversissime.E' Gianluigi Buffon , vent'anni alla Juve, e 21 trofei in bacheca solo con i colori bianconeri. Semplicemente, uno dei portieri più leggendari nella storia del calcio, la cui carriera è punteggiata da una serie impressionante di successi e riconoscimenti.è stato il portiere delladurante uno dei momenti più gloriosi del calcio italiano, vincendo lanele arrivando in finale aglidel. La sua straordinaria traiettoria è stata riconosciuta da Pelé che lo ha incluso nella sua lista FIFA 100, una raccolta dei 125 più grandi calciatori di tutti i tempi.Con i club,ha collezionato un incredibile, vincendo dieci campionati di Serie A, uno di Serie B, sei Coppe Italia, sette Supercoppe italiane, una Coppa UEFA, un campionato di Ligue 1 e una Supercoppa di Francia. Con la Juventus, ha raggiunto un altro record, diventando il giocatore più titolato nella storia del club, con ben 21 trofei vinti.è anche un detentore di. Con 176 presenze, detiene il record di presenze in. Ha partecipato a, condividendo il primato per numero di partecipazioni ai Mondiali con altri sei calciatori leggendari.Prima di entrare nella squadra, ha vinto un campionato europeo Under-21 nel 1996 e ha preso parte ai Giochi Olimpici.ha vinto meno scudetti rispetto a Buffon, ma naturalmente il suo palmarés è più ricco dal punto di vista dei trofei europei. Ecco il palmarés bianconero dell'eterno numero 10.