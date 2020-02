di Francesco Guerrieri

Se Ronaldo si può permettere di rimanere avanti ad aspettare il pallone e puntare la porta, lo deve anche a Blaise Matuidi. Già, proprio lui. Quel giocatore che in estate era considerato un esubero e che con l'arrivo di Maurizio Sarri è rinato. Considerato fondamentale dall'allenatore, che l'ha tenuto in panchina solo quattro volte da inizio stagione tra campionato e coppe, schierandolo quasi sempre dal primo minuto. RUOLO E RINNOVO - In una formazione dove ci sono Cristiano, Higuain e Dybala in campo tutti e tre insieme, è lui a dare equlibrio alla squadra e far sì che la Juve non si sbilanci troppo in avanti. Spesso Sarri l'abbiamo sentito un po' titubante sul tridente "pesante", eppure quando lo schiera è perché si fida del lavoro sporco che fa Matuidi. Gli altri dribblano e segnano, lui corre per due per interrompere il gioco avversario. Il classico giocatore da buon voto in pagella. Qualche volta i tifosi se la prendono con lui perché è lento e non adatto al gioco di Sarri. Ma la Juve non ci pensa proprio a perderlo e ha già avviato da diverse settimane la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Contatti continui con l'agente Mino Raiola: il giocatore chiede altri due anni di contratto a 3,5 milioni, più o meno la cifra che prende adesso; la società offre il prolungamento di un solo anno, fino al 2021. Giocatore fondamentale col futuro in bilico, ma Sarri non vuole rinunciare a Matuidi.