La stagione di Cambiaso

"Giocatore dalla visione superiore alla media. Sembra quasi sprecato come esterno destro, un futuro da mezzala è più di una ipotesi e infatti quando entra Weah per Miretti viene spostato lì con profitto", il commento di Tuttosport su Andrea Cambiaso, che contro il Sassuolo ha giocato prima sulla fascia e poi in mezzo al campo, mostrando grande duttilità. L'ex Bologna è una delle soprese in positivo della stagione ed è diventato ormai un titolare fisso per Massimiliano Allegri.Fino a qui, per Cambiaso 19 presenze tra campionato e Coppa Italia con due gol e tre assist. In totale già più di mille minuti disputati e una centralità sempre maggiore nella Juve.