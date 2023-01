. Qualche giocata e sprazzo da campione lo avevamo intravisto già nell'esordio con il Sassuolo e in Champions contro il Maccabi Haifa (3 assist) ma nulla a che vedere con i 74 minuti di ieri. Neanche con l'Udinese e soprattutto a Napoli, dove aveva comunque illuminato in mezzo al nulla, Di Maria era sembrato così dentro la squadra; ha capito esattamente come il nucleo italiano e chi è alla Juve da tempo come il capitano Danilo, che la gara di ieri fosse diversa da tutte le altre.Ha corso, ha pressato chiamando tutta la squadra e ha protestato (a volte in maniera anche eccessiva) come sul mancato rigore - poi assegnato grazie al VAR e trasformato proprio da lui - in cui rincorre l'arbitro. Un segnale chiaro che ha mandato a tutta la squadra perché se il fresco Campione del Mondo, a quasi 35 anni si comporta così, gli altri sono "costretti" a seguirlo.Quando è uscito e in generale è calato fisicamente nel secondo tempo, si è spenta la luce della squadra, inevitabilmente.E chissà se questo 2023 durerà anche più dei mesi che mancano da qui a giugno. Di Maria per la prima volta ha lasciato una porticina aperta sulla possibilità di rimanere a Torino anche la prossima stagione. "La mia decisione dipende sempre dalla mia famiglia e la mia famiglia qui è felice: è il club più grande d’Italia e uno dei più grandi d’Europa. Qui stiamo bene", ha detto a caldo pochi minuti dopo la fine del match