ha risposto così all'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Ibra sarà sempre Ibra, una leggenda del club: con la sua esperienza può dare tanto ai rossoneri"."Chiamarmi per portarmi al Milan? Zlatan sa che sono sotto contratto con la Juve”.“Oggi è impossibile, non mi vedo con un’altra maglia. Il mio focus adesso è quello di tornare a indossare quella della Juve”. Pogba ha infatti dichiarato di voler rimanere alla Juventus ora che tra pochi mesi terminerà la squalifica per doping.