A La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha fatto trapelare la propria posizione sulla possibilità di giocare lunedì sera la sfida contro la Juventus. La società nerazzurra ha fatto notare di non aver mai considerato tale situazione, definendola irricevibile e neanche praticabile, "quasi provocatoria". I motivi sono essenzialmente tre: contro logica ("allarme coronavirus scomparso nel giro di 24 ore, dal 'non si gioca domenica' al via libera ai tifosi dopo appena 24 ore"), Stadium solo per i tifosi bianconeri e lo spostamento di lunedì avrebbe comportato lo slittamento a giovedì di Juve-Milan di Coppa Italia. Stesso giorno di Napoli-Inter con possibili rimostranze della Rai.