Benedetta Glionna è un'attaccante di proprietà della Juventus Women fin da quel 2017 in cui la squadra femminile bianconera ha preso vita. Oggi però gioca in prestito all'Empoli, proprio la formazione che la Juve di coach Rita Guarino affronterà domani sera nella seconda giornata di campionato. Il match sarà trasmesso su Sky Sport e sull'emittente satellitare, alla vigilia del match, la 21enne Glionna ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Ammiro molto Barbara Bonansea, anche per caratteristiche, quindi mi ispiro a lei". L'anno scorso la giovane giocatrice era in prestito al Verona.